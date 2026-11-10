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Studienergebnisse 10.11.2026 18:00:00

Aktie etwas fester: Roche legt frische Ergebnisse aus der Alzheimer-Forschung vor

Aktie etwas fester: Roche legt frische Ergebnisse aus der Alzheimer-Forschung vor

Roche will am internationalen Alzheimer-Kongress CTAD neue Daten zu seinen Forschungsprogrammen im Bereich Alzheimer vorstellen.

Roche
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Dabei geht es unter anderem um den Wirkstoff Trontinemab, der schädliche Eiweissablagerungen im Gehirn beseitigen soll, sowie um einen neuen Therapieansatz, der Entzündungsprozesse im Gehirn bekämpft.

Zu Trontinemab will Roche laut Mitteiung vom Dienstag aktualisierte Ergebnisse aus der laufenden Phase-Ib/IIa-Studie Brainshuttle AD präsentieren. Diese sollen unter anderem zeigen, wie schnell der Wirkstoff die Amyloid-Ablagerungen im Gehirn reduziert und wie sich bestimmte Krankheitsmarker verändern. Trontinemab nutzt eine spezielle Technologie, die den Transport des Wirkstoffs ins Gehirn verbessern soll.

Zudem hat Roche mit der Aufnahme von Teilnehmern in die Phase-III-Studie Preventron begonnen. Darin wird untersucht, ob Trontinemab auch bei Menschen ohne erkennbare Gedächtnisprobleme, bei denen jedoch bereits biologische Anzeichen für Alzheimer nachgewiesen wurden, wirkt.

Zweiter Ansatz

Parallel dazu baut Roche seine Forschung mit einem zweiten Ansatz aus. In der neuen Phase-II-Studie TARBELA-AD soll der experimentelle Wirkstoff RG6434 bei Patienten mit frühen Alzheimer-Symptomen untersucht werden. Das oral einzunehmende Medikament soll einen bestimmten Entzündungsmechanismus im Gehirn hemmen. Denn neben den bekannten Eiweissablagerungen könnten auch Entzündungsprozesse zum Fortschreiten der Krankheit beitragen.

Mit den beiden Wirkstoffen verfolgt Roche unterschiedliche, sich ergänzende Ansätze zur Behandlung von Alzheimer. Ob sich damit das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen oder verhindern lässt, müssen weitere klinische Studien zeigen.

"Die Beseitigung von Amyloid bleibt eine wichtige Grundlage", wird Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung bei Roche, in der Mitteilung zitiert. Um jedoch eine so komplexe Erkrankung wie Alzheimer aufzuhalten, seien vielfältige und sich ergänzende Therapieansätze erforderlich.

Auch die Diagnostik-Sparte ist an der Konferenz, die vom 16. bis 19. November 2026 stattgindet, vertreten: Roche präsentiere klinische und gesundheitsökonomische Daten zu seinen Bluttests Elecsys pTau217 und Elecsys pTau181, heisst es. Der Elecsys-pTau217-Test ist laut Roche der erste und einzige von der US-Behörde FDA zugelassene Einzelbiomarker-Bluttest, der Amyloid-Pathologie sowohl ein- als auch ausschliessen könne.

Die Roche-Aktie notierte am Dienstag an der SIX letztlich 0,1 Prozent höher bei 410,40 Franken.

hr/uh

Basel (awp)

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