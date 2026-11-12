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Mehr Umsatz, mehr Gewinn 12.11.2026 09:39:00

Aktie dennoch im Minus: Montana Aerospace wächst nach neun Monaten bei Umsatz und Gewinn

Aktie dennoch im Minus: Montana Aerospace wächst nach neun Monaten bei Umsatz und Gewinn

Montana Aerospace hat in den ersten neun Monaten 2026 klar mehr umgesetzt und den Gewinn gesteigert.

Montana Aerospace
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Die Prognosen für das Gesamtjahr 2026 und das kommende Jahr 20207 wurden bestätigt.

Der Umsatz stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 9,7 Prozent auf 781,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die positive Umsatzentwicklung reflektiere die anhaltend hohe Nachfrage in den Endmärkten Commercial Aerospace, Defence und Space.

Das Umsatzwachstum sei dabei durch höhere Produktionsvolumina sowie fortgesetzte Marktanteilsgewinne im Segment Aerostructures getragen worden. Konkret zog der Umsatz in diesem Hauptsegment um 12,5 Prozent auf 730,0 Millionen Euro an. Auch Neugeschäfte trugen zum Wachstum bei. Das Segment Alpine Metal Tech verzeichnete hingegen einen Umsatzrückgang um knapp 19 Prozent auf 51,4 Millionen.

Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) nahm dabei um 13,7 Prozent auf 129,1 Millionen Euro im Vergleich zum Umsatz überproportional zu. Entsprechend verbesserte sich auch die Marge um 60 Basispunkte auf 16,5 Prozent.

Die Zahlen beziehen sich auf das weitergeführte Geschäft mit Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Der Reingewinn dieses Geschäfts kletterte auf 57,4 Millionen, im Vorjahr resultierte noch ein knapp positives Ergebnis von 3,0 Millionen. Zu diesem Anstieg hat laut dem Unternehmen einerseits die verbesserte operative Performance beigetragen und andererseits ein besseres Finanzergebnis.

Umsatz- und Ergebnisziele bestätigt

Die bisherigen Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 werden bestätigt: Demnach wird mit einem Nettoumsatz von mehr als 1,0 Milliarde Euro sowie einem bereinigten EBITDA von mehr als 185 Millionen gerechnet. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die positive Dynamik auch im verbleibenden Quartal 2026 fortsetzen wird.

Für 2027 stellt der Zulieferer für die Luftfahrtindustrie weiterhin einen Nettoumsatz von mehr als 1,1 Milliarden Euro und einen bereinigten EBITDA von mehr als 210 Millionen Euro in Aussicht.

Zur Unterstützung des weiteren Wachstums will Montana Aerospace, im laufenden und im kommenden Geschäftsjahr insgesamt rund 80 Millionen Euro investieren. Damit sollen die Kapazitäten ausgebaut und das Margenprofil an den wesentlichen Produktionsstandorten weiter verbessert werden.

Die Montana Aerospace-Aktie verliert an der SIX am Donnerstag zeitweise 0,84 Prozent auf 23,50 Franken.

cf/ys

Reinach (awp)

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Bildquelle: Montana Aerospace
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