AksharChem (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AksharChem (India) veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18.94 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.890 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.41 Milliarden INR – ein Plus von 45.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AksharChem (India) 969.6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch