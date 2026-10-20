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20.10.2026 06:37:00
AksharChem (India) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
AksharChem (India) hat am 19.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16.58 INR. Im Vorjahresviertel hatte AksharChem (India) -1.700 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 1.60 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 893.0 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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