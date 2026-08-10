Akshar Spintex legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Akshar Spintex äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.020 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Akshar Spintex im vergangenen Quartal 299.3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Akshar Spintex 261.9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch