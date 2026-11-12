Aksa Enerji Uretim vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aksa Enerji Uretim hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.29 TRY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.780 TRY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 14.30 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.53 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch