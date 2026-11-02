Akme Fintrade (India) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Akme Fintrade (India) präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.27 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.240 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 455.1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 348.9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch