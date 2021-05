AKJ Crypto zahlt Shareout in Höhe von 4,0% auf annualisierte Basis an Token-Investoren aus

VALETTA, Malta, 13. Mai 2021 /PRNewswire/ -- AKJ Crypto plc („AKJC"), der führende Anbieter von Handels- und Infrastrukturlösungen für Fondsmanager, die mit digitalen Vermögenswerten handeln, gab heute die Auszahlung seines „Shareout" für das erste Quartal an Anleger des AKJ Token bekannt.

AKJ Token gehört zu den wenigen Token der Krypto-Branche, das bereits eine ausreichende Produktion erzeugt, um einen Shareout- oder Ökosystem-Ausschüttung auszuzahlen und eine Rendite für Token-Investoren zu erzielen. Token-Investoren im Ökosystem sind dazu berechtigt, bis zu 25 % der Nettoeinnahmen zu erhalten, die in verschiedenen Geschäftsbereichen erzielt werden, einschliesslich Fondsinfrastruktur, Handel und Kapitalallokation. Die Kapitalallokation erfolgt über den AKJ Digital Assets FoF, einen angeschlossenen Krypto-Hedge-Dachfonds. Der AKJC-Vorstand genehmigte einen Q1-Shareout, basierend auf der Performance im Kalenderjahr 2020, was einer Rendite von 1,0 % auf das investierte Kapital bzw. 4,0 % auf annualisierter Basis entspricht. Die Zahlung wird als Ether an die Investoren ausgezahlt.

Neal Mitra, der CEO von AKJ Crypto plc, kommentierte den Shareout folgendermassen: „Unser erster Shareout im vergangenen Jahr hat den Kreislauf unseres Geschäftsmodells geschlossen und ein voll funktionsfähiges Krypto-Ökosystem etabliert, das unseren Investoren handfeste Erträge zurückliefert. Der neue Shareout, der auf das Jahr hochgerechnet den letzten mehr als verdoppelt, reflektiert die schnelle Expansion unserer Betriebsplattform. Es zeigt den Gewinn, den Investoren mit dem Eigenwert des Tokens erwarten können, sowie das Potenzial für Renditen. Mit unseren zukünftigen Wachstumsinitiativen, die wir bereits vertraglich vereinbart haben und jetzt einführen, ist der weitere Weg unglaublich spannend."

Die AKJ Crypto-Plattform bietet professionelle, schlüsselfertige Lösungen für Krypto-Hedgefonds-Manager. Die Dienstleistungen werden direkt und in Zusammenarbeit mit anderen Einheiten des Ökosystems erbracht. Dazu gehören Compliance, Lizenzierung, Handel, Abwicklung, Lagerung und Partnerschaften mit Anbietern. Die Plattform bietet Zugang zu einem Dachfonds, der von Top-Fondsmanagern verwaltet wird, einschliesslich eines Startkapitalprogramms für ausgewählte Manager auf der Plattform. Investoren in AKJ Token erhalten ein risikobegrenztes, diversifiziertes Exposure in den Bereich der digitalen Vermögenswerte, sowohl durch Ertragswachstum auf der Plattform als auch durch Kapitalzuwachs im Dachfonds. AKJ Token ist ein übertragbares Wertpapier, das unter Beachtung des EU-Rechts an professionelle Anleger verkauft wird.

Informationen zu AKJ Crypto plc und AKJt Holdings Limited

AKJ Crypto plc, eine Tochtergesellschaft der AKJt Holdings Limited, bietet eine vollständige Serviceplattform für Krypto-Hedgefondsmanager und die diversifizierte Teilnahme für institutionelle Investoren – über das AKJ-Token – in der Kryptowirtschaft an.

AKJt Holdings Limited (AKJt) ist eine Fintech-Holding, die sich auf Handel, Verwaltung, Digitalisierung und andere fortschrittliche Lösungen für Hedgefonds-Manager spezialisiert. AKJt befindet sich im Besitz von Aktionären, die zusammen ein Vermögen von über 18 Milliarden US-Dollar verwalten. Der Konzern und seine verbundenen Unternehmen betreuen Hedgefonds und institutionelle Kunden in 35 Ländern weltweit.