Akita Drilling: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Akita Drilling hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.15 CAD gegenüber 0.060 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Akita Drilling in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6.46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 46.4 Millionen CAD im Vergleich zu 49.6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch