Akita Drilling hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Akita Drilling lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Akita Drilling hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.15 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.060 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 46.4 Millionen CAD – eine Minderung von 6.46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 49.6 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch