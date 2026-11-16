Akita Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Akita Bank hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 26.28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17.07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Akita Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40.17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.27 Milliarden JPY im Vergleich zu 13.04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch