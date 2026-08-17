AKIKAWA FOODS FARMS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AKIKAWA FOODS FARMS hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.46 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -0.550 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 2.10 Milliarden JPY gegenüber 2.06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch