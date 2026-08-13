Aki India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aki India hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.05 INR, nach 0.020 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 290.4 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 176.6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch