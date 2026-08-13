Aker Technology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aker Technology hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.44 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.110 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Aker Technology im vergangenen Quartal 197.9 Millionen TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28.72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aker Technology 153.7 Millionen TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch