Akebia Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

Akebia Therapeutics hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21.35 Prozent auf 49.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch