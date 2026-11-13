Akatsuki zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Akatsuki hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 69.83 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 115.48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.38 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7.60 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch