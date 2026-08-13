Akatsuki gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Akatsuki hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 59.81 JPY. Im Vorjahresviertel waren -80.940 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 121.62 Prozent auf 5.13 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch