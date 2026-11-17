Akatsuki Financial Group äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27.58 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Akatsuki Financial Group 30.68 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.42 Prozent auf 16.26 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.50 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch