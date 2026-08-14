Akatsuki Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Akatsuki Financial Group hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 20.90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15.71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Akatsuki Financial Group 14.50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch