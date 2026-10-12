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12.10.2026 06:37:00
Akatsuki Eazima zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Akatsuki Eazima hat sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.
Akatsuki Eazima hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 143.46 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 66.14 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.06 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32.49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Akatsuki Eazima einen Umsatz von 2.31 Milliarden JPY eingefahren.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 529.43 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 393.90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Akatsuki Eazima im vergangenen Geschäftsjahr 10.13 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Akatsuki Eazima 9.14 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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