Akatsuki Eazima stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Akatsuki Eazima äusserte sich am 03.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 110.17 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 153.82 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Akatsuki Eazima im vergangenen Quartal 2.36 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0.35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Akatsuki Eazima 2.37 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch