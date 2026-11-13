Akastor ASA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Akastor ASA hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.06 NOK. Im Vorjahresquartal hatten 0.210 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 73.08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 35.0 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 130.0 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch