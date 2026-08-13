Akashdeep Metal Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Akashdeep Metal Industries lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.20 INR. Im Vorjahresviertel hatte Akashdeep Metal Industries 0.460 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118.4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88.3 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch