Akasaka Diesels hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Akasaka Diesels hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 86.73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Akasaka Diesels ein Ergebnis je Aktie von 13.77 JPY vermeldet.

Akasaka Diesels hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.71 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch