Akar Auto Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Akar Auto Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.44 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Akar Auto Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1.68 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13.62 Prozent auf 781.2 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 904.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch