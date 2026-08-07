aka Brands: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

aka Brands präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei aka Brands ein EPS von -0.340 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.28 Prozent auf 160.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte aka Brands 160.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch