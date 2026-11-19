AK hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6191.00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -5038.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1’052.23 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AK einen Umsatz von 963.43 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch