AK Capital Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AK Capital Services hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41.20 INR. Im Vorjahresviertel waren 35.00 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.40 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.35 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch