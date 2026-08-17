AJUSTEEL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AJUSTEEL hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 228.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -174.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat AJUSTEEL mit einem Umsatz von insgesamt 294.49 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270.39 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 8.91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch