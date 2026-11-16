AJUSTEEL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AJUSTEEL hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -335.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 126.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 312.08 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AJUSTEEL 248.08 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch