Ajmera Realty Infra India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ajmera Realty Infra India hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2.29 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ajmera Realty Infra India noch ein Gewinn pro Aktie von 1.54 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3.17 Milliarden INR gegenüber 2.19 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch