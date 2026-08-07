Ajmera Realty Infra India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ajmera Realty Infra India hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.19 INR. Im Vorjahresviertel hatte Ajmera Realty Infra India 1.95 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22.61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.17 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch