Ajman Bank PJSC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ajman Bank PJSC hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.03 AED beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.050 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 467.7 Millionen AED umgesetzt, gegenüber 449.3 Millionen AED im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch