Ajinomoto zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ajinomoto präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.63 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2.54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch