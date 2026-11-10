Ajinomoto stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ajinomoto hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38.68 JPY gegenüber 19.56 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 419.06 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 374.87 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch