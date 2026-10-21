Ajial Real Estate Entertainment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ajial Real Estate Entertainment hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ajial Real Estate Entertainment hat ein EPS von 0.01 KWD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.010 KWD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Ajial Real Estate Entertainment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.8 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.6 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch