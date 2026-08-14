Ajcon Global Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ajcon Global Services gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Ajcon Global Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.030 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30.0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 26.8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch