Ajcon Global Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ajcon Global Services hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.050 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45.38 Prozent auf 57.0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 104.4 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch