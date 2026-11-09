Ajax Engineering Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ajax Engineering Registered veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.45 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.41 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ajax Engineering Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.87 Milliarden INR im Vergleich zu 4.45 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch