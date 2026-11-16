Ajanta Soya öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ajanta Soya hat am 14.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.650 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ajanta Soya in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.87 Milliarden INR im Vergleich zu 3.47 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch