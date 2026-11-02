Ajanta Pharma hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ajanta Pharma veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 31.07 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ajanta Pharma 20.83 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 17.94 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.54 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch