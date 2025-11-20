|
20.11.2025 06:37:00
AJ Plast stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AJ Plast stellte am 17.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.28 THB je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte AJ Plast ebenfalls 0.280 THB je Aktie eingebüsst.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.90 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 16.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.27 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Applied Materials
✅ Howmet Aerospace
✅ KLA-Tencor
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBlicke auf NVIDIA-Zahlen: SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street letztendlich verhalten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex notierte letztlich minimal tiefer. Die US-Börsen zeigten sich zurückhaltend. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneins.