AJ Plast stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AJ Plast stellte am 17.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.28 THB je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte AJ Plast ebenfalls 0.280 THB je Aktie eingebüsst.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.90 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 16.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.27 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch