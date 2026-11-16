AJ Networks stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AJ Networks hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

AJ Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 62.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 296.00 KRW je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat AJ Networks 327.09 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 283.52 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch