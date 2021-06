AIXTRON wird dank besser als erwarteter Auftragslage optimistischer

Zudem dürften die Auftragseingänge im zweiten Quartal 2021 auf dem hohen Niveau des Auftaktquartals liegen, teilte der Anbietern von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie mit. Für das Gesamtjahr rechnet AIXTRON nun mit Auftragseingänge in einer Bandbreite von 420 bis 460 (zuvor: am oberen Ende von 340 bis 380) Millionen Euro und Umsatzerlösen von 400 bis 440 (zuvor: am oberen Ende von 320 bis 360) Millionen Euro. Die EBIT-Marge soll jetzt 20 bis 22 Prozent des Umsatzes erreichen. Hier hatte die Gesellschaft aus Herzogenrath ursprünglich einen Wert von rund 18 Prozent genannt.

FRANKFURT (Dow Jones)