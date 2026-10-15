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15.10.2026 18:41:40

Aixtron steigert Auftragseingang und Marge stärker als erwartet - Ausblick bestätigt

AIXTRON
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DOW JONES--Aixtron hat im dritten Quartal Auftragseingang und Margen kräftig und deutlicher als erwartet gesteigert. Der Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie profitierte von einer hohen Nachfrage und einem verbesserten Produktmix. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

Der Auftragseingang kletterte nach vorläufigen Zahlen auf 275 von 124 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Analystenkonsens lag im Median laut Aixtron bei 215 Millionen Euro. Der Umsatz stieg auf 184 von 120 Millionen Euro. Aixtron selbst hatte 180 Millionen Euro mit einer möglichen Abweichung von 20 Millionen nach oben oder unten in Aussicht gestellt.

"Unser Auftragseingang wird weiterhin von der hohen Nachfrage nach Anlagen für Laseranwendungen in der KI-Datencenter-Kommunikation getragen", sagte CEO Felix Grawert. "Zugleich hat ein vorteilhafter Produktmix zu einer Profitabilität deutlich über den Markterwartungen beigetragen."

Die Bruttomarge kletterte auf 48 von 39 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte auf 57 von 15,4 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge erhöhte sich auf 39 von 13 Prozent vor.

Die vollständigen Ergebnisse für da drittes Quartal wird das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen am 29. Oktober veröffentlichen.

Die erste nachbörsliche Reaktion der Aktie auf die Zahlen ist klar positiv. Auf Tradegate legt der Kurs um rund 8 Prozent zu, nachdem er im donnerstäglichen Xetra-Handel um fast 13 Prozent abgestürzt war.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2026 12:42 ET (16:42 GMT)

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