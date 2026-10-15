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Q3-Zahlen im Blick 15.10.2026 20:15:00

AIXTRON steigert Auftragseingang deutlich - Aktie dennoch unter Druck

AIXTRON steigert Auftragseingang deutlich - Aktie dennoch unter Druck

AIXTRON übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen deutlich: Der Auftragseingang steigt auf 275 Millionen Euro, die Bruttomarge auf 48 Prozent.

AIXTRON
28.59 CHF -13.35%
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AIXTRON hat im dritten Quartal Auftragseingang und Margen kräftig und deutlicher als erwartet gesteigert. Der Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie profitierte von einer hohen Nachfrage und einem verbesserten Produktmix. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

Auftragseingang übertrifft Erwartungen

Der Auftragseingang kletterte nach vorläufigen Zahlen auf 275 von 124 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Analystenkonsens lag im Median laut AIXTRON bei 215 Millionen Euro. Der Umsatz stieg auf 184 von 120 Millionen Euro. AIXTRON selbst hatte 180 Millionen Euro mit einer möglichen Abweichung von 20 Millionen nach oben oder unten in Aussicht gestellt.

KI-Datencenter treiben die Nachfrage

"Unser Auftragseingang wird weiterhin von der hohen Nachfrage nach Anlagen für Laseranwendungen in der KI-Datencenter-Kommunikation getragen", sagte CEO Felix Grawert. "Zugleich hat ein vorteilhafter Produktmix zu einer Profitabilität deutlich über den Markterwartungen beigetragen."

Bruttomarge steigt auf 48 Prozent

Die Bruttomarge kletterte auf 48 von 39 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte auf 57 von 15,4 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge erhöhte sich auf 39 von zuvor 13 Prozent.

Vollständige Quartalszahlen folgen am 29. Oktober

Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal wird das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen am 29. Oktober veröffentlichen.

AIXTRON-Aktie gibt nach anfänglichem Plus nach

Die erste nachbörsliche Reaktion der Aktie auf die Zahlen war zunächst klar positiv. Im weiteren Verlauf ging es auf Tradegate jedoch um rund vier Prozent abwärts.

Dow Jones Newswires

Weitere Links:

Mai 2026: So schätzen Experten die AIXTRON-Aktie ein
AIXTRON-Aktie im Rally-Modus: Kurs überholt selbst optimistische Analysten
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Bildquelle: AIXTRON SE
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11:21 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
01.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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