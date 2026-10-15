AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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15.10.2026 20:15:00
AIXTRON steigert Auftragseingang deutlich - Aktie dennoch unter Druck
AIXTRON übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen deutlich: Der Auftragseingang steigt auf 275 Millionen Euro, die Bruttomarge auf 48 Prozent.
AIXTRON hat im dritten Quartal Auftragseingang und Margen kräftig und deutlicher als erwartet gesteigert. Der Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie profitierte von einer hohen Nachfrage und einem verbesserten Produktmix. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.
Auftragseingang übertrifft Erwartungen
Der Auftragseingang kletterte nach vorläufigen Zahlen auf 275 von 124 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Analystenkonsens lag im Median laut AIXTRON bei 215 Millionen Euro. Der Umsatz stieg auf 184 von 120 Millionen Euro. AIXTRON selbst hatte 180 Millionen Euro mit einer möglichen Abweichung von 20 Millionen nach oben oder unten in Aussicht gestellt.
KI-Datencenter treiben die Nachfrage
"Unser Auftragseingang wird weiterhin von der hohen Nachfrage nach Anlagen für Laseranwendungen in der KI-Datencenter-Kommunikation getragen", sagte CEO Felix Grawert. "Zugleich hat ein vorteilhafter Produktmix zu einer Profitabilität deutlich über den Markterwartungen beigetragen."
Bruttomarge steigt auf 48 Prozent
Die Bruttomarge kletterte auf 48 von 39 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte auf 57 von 15,4 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge erhöhte sich auf 39 von zuvor 13 Prozent.
Vollständige Quartalszahlen folgen am 29. Oktober
Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal wird das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen am 29. Oktober veröffentlichen.
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