AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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31.08.2026 18:00:38
AIXTRON SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Das sind die Einschätzungen der Experten für die AIXTRON SE-Aktie.
Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der AIXTRON SE-Aktie veröffentlicht.
2 Experten stufen die AIXTRON SE-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 54,33 EUR, was einem Anstieg von 18,54 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der AIXTRON SE-Aktie von 35,79 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|24.08.2026
|Deutsche Bank AG
|43,00 EUR
|20,15
|21.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 EUR
|67,64
|14.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 EUR
|67,64
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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