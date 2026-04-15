Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’270 0.9%  SPI 18’650 1.1%  Dow 48’536 0.7%  DAX 24’044 1.3%  Euro 0.9207 0.0%  EStoxx50 5’985 1.4%  Gold 4’841 2.1%  Bitcoin 57’996 -0.7%  Dollar 0.7811 0.0%  Öl 95.1 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Sandoz124359842Givaudan1064593SAP345952Swiss Life1485278Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AIXTRON-Aktie: Jahresprognose verbessert
Heidelberger Druck expandiert in die Drohnenabwehr - Aktie im Blick
Kaufchance bei Cemex? Morgan Stanley wird bullish für den Baustoffriesen
Trotz Krisenherd Nahost: Marktstrategen bleiben bullish für globale Indizes
Sind Kryptowährungen noch sicher? Google-Experten sehen Risiken durch Quantencomputer
Suche...
eToro entdecken

AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

KI-Boom 15.04.2026 06:05:00

AIXTRON-Aktie: Jahresprognose verbessert

AIXTRON-Aktie: Jahresprognose verbessert

AIXTRON erhöht die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 dank der dynamischen Nachfrage im Bereich Optoelektronik.

AIXTRON
33.19 CHF -2.41%
Kaufen Verkaufen
AIXTRON stellt nun einen Umsatz von rund 560 (vorher: 520) Millionen Euro in Aussicht, wobei eine Abweichung von 30 Millionen Euro nach oben oder unten möglich ist. Die Bruttomarge wird jetzt bei 42 Prozent statt vorher 41 bis 42 Prozent gesehen. Bei der EBIT-Marge stellt der im MDAX und TecDAX notierte Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie jetzt 17 bis 20 Prozent in Aussicht nach vorher 16 bis 19 Prozent.

Der vorläufige Auftragseingang im ersten Quartal stieg im Jahresvergleich um rund 30 Prozent auf ca. 171 Millionen Euro, wobei allein 65 Prozent dieser Aufträge auf das Optoelektronik-Segment entfielen. Nach Aussage von Vorstandschef Felix Grawert ist dieser Boom vor allem auf den KI-Sektor zurückzuführen. Die G10-AsP-Anlage von AIXTRON habe sich als Standardwerkzeug für die nächste Generation photonischer Bauelemente etabliert, so Grawert. Trotz des höheren Auftragseingangs verzeichnete die Gesellschaft aber im ersten Quartal einen Umsatzrückgang auf ca. 59 Millionen Euro von 112,5 Millionen Euro im Vorjahr. Das lag allerdings innerhalb der prognostizierten Spanne des Unternehmens für das saisonal schwächere ersten Quartal.

Das operative Ergebnis (EBIT) rutschte aufgrund des geringeren Umsatzvolumens und einmaliger Personalaufwendungen in die Verlustzone und lag bei ca. minus 22 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal berichtete AIXTRON ein EBIT von plus 3,3 Millionen Euro. Bei der vorläufigen EBIT-Marge für das erste Quartal berichtete AIXTRON ein minus von rund -38 Prozent nach plus 3 Prozent im Vorjahr. Der vorläufige Bestand an liquiden Mitteln einschliesslich sonstiger kurzfristiger finanzieller Vermögenswerte betrug zum Quartalsende rund 273 (224,6) Millionen Euro.

Der vollständige Bericht zum ersten Quartal 2026 will AIXTRON wie geplant am 30. April 2026 veröffentlichen.

DOW JONES

Weitere Links:

AIXTRON-Aktie deutlich höher: Konzern investiert in neuen Standort in Penang
So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren eingebracht
Wie Experten die AIXTRON SE-Aktie im März einstuften

Bildquelle: AIXTRON SE