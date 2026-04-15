AIXTRON-Aktie: Jahresprognose verbessert

AIXTRON stellt nun einen Umsatz von rund 560 (vorher: 520) Millionen Euro in Aussicht, wobei eine Abweichung von 30 Millionen Euro nach oben oder unten möglich ist. Die Bruttomarge wird jetzt bei 42 Prozent statt vorher 41 bis 42 Prozent gesehen. Bei der EBIT-Marge stellt der im MDAX und TecDAX notierte Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie jetzt 17 bis 20 Prozent in Aussicht nach vorher 16 bis 19 Prozent.

Der vorläufige Auftragseingang im ersten Quartal stieg im Jahresvergleich um rund 30 Prozent auf ca. 171 Millionen Euro, wobei allein 65 Prozent dieser Aufträge auf das Optoelektronik-Segment entfielen. Nach Aussage von Vorstandschef Felix Grawert ist dieser Boom vor allem auf den KI-Sektor zurückzuführen. Die G10-AsP-Anlage von AIXTRON habe sich als Standardwerkzeug für die nächste Generation photonischer Bauelemente etabliert, so Grawert. Trotz des höheren Auftragseingangs verzeichnete die Gesellschaft aber im ersten Quartal einen Umsatzrückgang auf ca. 59 Millionen Euro von 112,5 Millionen Euro im Vorjahr. Das lag allerdings innerhalb der prognostizierten Spanne des Unternehmens für das saisonal schwächere ersten Quartal.

Das operative Ergebnis (EBIT) rutschte aufgrund des geringeren Umsatzvolumens und einmaliger Personalaufwendungen in die Verlustzone und lag bei ca. minus 22 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal berichtete AIXTRON ein EBIT von plus 3,3 Millionen Euro. Bei der vorläufigen EBIT-Marge für das erste Quartal berichtete AIXTRON ein minus von rund -38 Prozent nach plus 3 Prozent im Vorjahr. Der vorläufige Bestand an liquiden Mitteln einschliesslich sonstiger kurzfristiger finanzieller Vermögenswerte betrug zum Quartalsende rund 273 (224,6) Millionen Euro.

Der vollständige Bericht zum ersten Quartal 2026 will AIXTRON wie geplant am 30. April 2026 veröffentlichen.

DOW JONES