AiXin Life International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AiXin Life International hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

AiXin Life International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.030 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 47.50 Prozent auf 0.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0.4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch