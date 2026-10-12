AIT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AIT hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 34.05 JPY. Im Vorjahresviertel waren 32.27 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.51 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.58 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch